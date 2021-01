Das erste Abfahrtstraining für die Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren in Kitzbühel wird am Dienstag stattfinden. Das gab der Internationale Skiverband (FIS) am Sonntag bekannt. Geplant ist ein weiteres Training, das für Donnerstag angesetzt ist. Freitag und Samstag geht je eine Abfahrt in Szene (je 11.30 Uhr), Sonntag der Super-G (10.20/alle Rennen live ORF 1).