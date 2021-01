Dem Weltcup-Slalom der Alpin-Damen in Flachau steht aus Sicht des Ski-Weltverbands (FIS) nichts mehr im Wege. Die Schneekontrolle der FIS am Sonntag brachte ein positives Ergebnis. Das Flutlicht-Rennen sollte am Dienstag, 12. Jänner, damit wie geplant stattfinden können, sofern auch das Wetter mitspielt.