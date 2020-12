Beim zweiten Europacup-Riesentorlauf in Hochgurgl sind erneut ÖSV-Herren auf dem Siegespodest gestanden. Beim Sieg des Deutschen Julian Rauchfuss belegte der Tiroler Raphael Haaser, der nach dem ersten Lauf deutlich in Führung gelegen war, am Donnerstag den zweiten Platz vor Magnus Walch. Für den Vorarlberger war es der erste Podiumsplatz im Europacup. Der Ötztaler Fabio Gstrein schaffte als Neunter noch den Sprung in die Top Ten.