Der Ski-Weltverband hat die wegen der Coronavirus-Pandemie in Yanqing (China) abgesagten alpinen Weltcup-Rennen der Damen Ende Februar 2021 in Val di Fassa (Fassatal in den Dolomiten) neu angesetzt. Nach zwei Trainingstagen soll am Samstag eine Abfahrt (27.2) und am Sonntag ein Super-G (28.2.) in Szene gehen.