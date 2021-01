Ski alpin: Italienischer Sportminister: WM in Cortina ohne Zuschauer

Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) werden definitiv ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Das verlautete der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora am Dienstagabend mit Verweis auf die Coronavirus-Pandemie. "Der wissenschaftliche Beirat der Regierung sieht die Beteiligung von Zuschauern als zu riskant an", sagte Spadafora laut einer Aussendung.

Die Maßnahme kommt alles andere als überraschend, auch im Weltcup sind Fans auf den Tribünen derzeit nirgendwo erlaubt. Italien hat seit dem Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr fast 80.000 Todesfälle, die auf die Covid-19 zurückzuführen waren, registriert. Das ist die zweithöchste Summe in Europa nach Großbritannien und die sechsthöchste weltweit.