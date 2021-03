Ski alpin: Jasna-Programm wegen Wettervorhersage getauscht

Offener Kampf im Slalom - Im Riesentorlauf kann Bassino die Kugel bereits fixieren

Wegen der Wettervorhersage haben sich die Organisatoren des alpinen Ski-Weltcups der Damen in Jasna (Slowakei) dazu entschieden, das Programm zu drehen. Der Slalom geht nun bereits am Samstag in Szene, am Sonntag soll der Riesentorlauf folgen. Die Startzeiten sind jeweils 9.30/12.30 (live ORF 1). Das Hangfahren am (heutigen) Freitag wurde wegen Nebels abgesagt.

Doppelweltmeisterin Katharina Liensberger kehrt am Wochenende auf die Weltcupbühne zurück. Die Vorarlbergerin mischt dabei im Kampf um die Slalomkugel ganz vorne mit, auch im Riesentorlauf zählt sie nach WM-Bronze zu den Mitfavoritinnen. Die Slowakin Petra Vlhova will bei ihren Heimrennen Boden auf die im Gesamtweltcup führende Schweizerin Lara Gut-Berahmi gut machen.

Mit Liensberger und der US-Amerikanern Mikaela Shiffrin sind im Skigebiet in der Niederen Tatra zwei Athletinnen mit dabei, die in beiden Disziplinen WM-Medaillen geholt haben.

Im Slalom warten nach dem Rennen in Jasna noch zwei Slaloms in Aare und jener beim Finale in Lenzerheide. Ein Quintett geht auf das Kristall los. Aus der Pole Position startet Vlhova mit 400 Zählern gefolgt von Liensberger (360), Shiffrin (335), der Schweizerin Michelle Gisin (330) und deren Landsfrau Wendy Holdener (245). Ihr Comeback gibt die Kärntnerin Katharina Truppe, die nach ihrer Adduktoren-Verletzung die WM verpasste.

Marta Bassino kann im vorletzten Saisonrennen bereits die Riesentorlauf-Kugel fixieren, die Italienerin hat 460 Zähler auf dem Konto, es folgen die Französin Tessa Worley (336), Gisin (312). Weltmeisterin Gut-Behrami ist als Sechste mit 259 bereits aus dem Rennen.