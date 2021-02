Ski alpin: Johnson Trainingsbeste in Val di Fassa - Siebenhofer 2.

Breezy Johnson hat am Donnerstag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten am Freitag (11.45 Uhr) und Samstag (11.00 Uhr/live ORF 1) in Val di Fassa Bestzeit aufgestellt. Die US-Amerikanerin klassierte sich 0,23 Sekunden vor Ramona Siebenhofer und 0,26 vor der Kanadierin Marie-Michele Gagnon. Mit Mirjam Puchner (+0,59) landete hinter der Deutschen Kira Weidle (+0,46) eine weitere Österreicherin in den Top fünf.

Tamara Tippler kam als nächstbeste ÖSV-Läuferin direkt hinter der Schweizer Weltmeisterin Corinne Suter auf Rang elf (+0,98). Cornelia Hütter hatte 2,70 Rückstand, die verletzungsgeplagte Steirerin fuhr zuletzt im März 2019 Rennen.