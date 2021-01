Ski alpin: Kitzbühel-Sieger seit 1995 und Vorjahresergebnisse

Die Sieger seit 1995 bei den Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren in Kitzbühel sowie die Vorjahresergebnisse:

SUPER-G: 1995: Günther Mader (AUT) 2000: Hermann Maier (AUT) 2001: Hermann Maier (AUT) 2002: Stephan Eberharter (AUT) 2003: Hermann Maier (AUT) 2004: Daron Rahlves (USA) 2005: Hermann Maier (AUT) 2006: Hermann Maier (AUT) 2007: ausgefallen 2008: Marco Büchel (LIE) 2009: Klaus Kröll (AUT) 2010: Didier Cuche (SUI) 2011: Ivica Kostelic (CRO) 2012: ausgefallen 2013: Aksel Lund Svindal (NOR) 2014: Didier Defago (SUI) 2015: Dominik Paris (ITA) 2016: Aksel Lund Svindal (NOR) 2017: Matthias Mayer (AUT) 2018: Aksel Lund Svindal (NOR) 2019: Josef Ferstl (GER) 2020: Kjetil Jansrud (NOR) ABFAHRT: 1995 I: Luc Alphand (FRA) 1995 II: Luc Alphand (FRA) 1996: Günther Mader (AUT) 1997 I: Luc Alphand (FRA) 1997 II: Fritz Strobl (AUT) 1998 I: Didier Cuche (SUI) 1998 II: Kristian Ghedina (ITA) 1999 I: Lasse Kjus (NOR) 1999 II: Hans Knauß (AUT) 2000: Fritz Strobl (AUT) 2001: Hermann Maier (AUT) 2002: Stephan Eberharter (AUT) 2003: Daron Rahlves (USA) 2004 I: Lasse Kjus (NOR) 2004 II: Stephan Eberharter (AUT) 2005: ausgefallen 2006: Michael Walchhofer (AUT) 2007: ausgefallen 2008: Didier Cuche (SUI) 2009 Didier Defago (SUI) 2010: Didier Cuche (SUI) 2011: Didier Cuche (SUI) 2012: Didier Cuche (SUI) 2013: Dominik Paris (ITA) 2014: Hannes Reichelt (AUT) 2015: Kjetil Jansrud (NOR) 2016: Peter Fill (ITA) 2017: Dominik Paris (ITA) 2018: Thomas Dreßen (GER) 2019: Dominik Paris (ITA) 2020: Matthias Mayer (AUT)

ERGEBNISSE 2020:

Super-G: 1. Kjetil Jansrud (NOR) - 2. ex aequo Matthias Mayer (AUT) und Aleksander Aamodt Kilde (NOR) - 4. Mauro Caviezel (SUI) - 5. Mattia Casse (ITA) - 6. Vincent Kriechmayr (AUT). Weiter: 12. Daniel Danklmaier (AUT) - 18. Christian Walder (AUT)

Abfahrt: 1. Matthias Mayer (AUT) - 2. ex aequo Vincent Kriechmayr (AUT) und Beat Feuz (SUI) - 4. Johan Clarey (FRA) - 5. Maxence Muzaton (FRA) - 6. Kjetil Jansrud (NOR). Weiter: 15. Max Franz (AUT) - 17. Daniel Danklmaier (AUT) - 20. Christian Walder (AUT)