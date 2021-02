Ski alpin: Lisa Grill brach sich nach Europacup-Abfahrts-Double Bein

Cuche im ersten Kvitfjell-Training vor Walchhofer Didier Cuche hat am Donnerstag mit der Bestzeit im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell unterstrichen, dass er sich die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Spezial-Wertung in der Königsdisziplin bereits am Samstag (Start: 11.30 Uhr) in Norwegen sichern will. Unmittelbar hinter dem Schweizer landete der Salzburger Michael Walchhofer (+0,30 Sek.) auf Rang zwei.