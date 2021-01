Ski alpin: Lizeroux hört nach dem Slalom in Schladming auf

Debüt und Abschied des 41-Jährigen in Österreich

Der französische Slalomspezialist Julien Lizeroux wird seine Karriere mit 41 Jahren nach dem Weltcup-Slalom am Dienstag in Schladming beenden. Dies gab der französische Skiverband bekannt. Der Veteran im Weltcup-Tross gewann bei den Weltmeisterschaften 2009 in Val d'Isere Silber im Slalom und in der Kombination. In 171 Weltcup-Konkurrenzen fuhr Lizeroux drei Siege und sechs weitere Podestplätze heraus. Debütiert hatte er im Jänner 2000 in Kitzbühel.