Ski alpin: Maier fuhr in Saalbach zu Meistertitel in Abfahrt

Keeper Berger feierte mit SC Leixoes 2:0-Heimsieg SC Leixoes Matosinhos und ÖFB-Legionär Hans-Peter Berger haben die Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der portugiesischen Fußball-Liga am Leben erhalten. Der Tabellenvorletzte feierte am Sonntag in der 26. Runde gegen Pacos Ferreira einen 2:0-Heimsieg und weist jetzt als Tabellen-15. vier Punkte Rückstand auf Olhanense auf, das auswärts bei Vitoria Guimaraes durch ein 1:1 nur einen Zähler holte.