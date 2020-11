Ski alpin: Mair muss 2 - Tirolerin kann Training wieder aufnehmen

Nach drittem Test, der erneut negatives Ergebnis brachte - Mitter bedauerte Startverbot für Lech: "Schade für Chiara nach starken Resultaten in Levi"

Mair kann laut ÖSV das Training umgehend wieder aufnehmen. Nachdem die Tirolerin aufgrund zweier unterschiedlicher Corona-Testergebnisse auf einen Start beim Parallelrennen in Lech/Zürs hatte verzichten müssen, ist die Tirolerin auf Anweisung der Behörde erneut getestet worden. Die dritte Testung ergab, wie schon die zweite, ein negatives Resultat. Es sei daher aus amtsärztlicher Sicht von keiner Infektionsgefahr auszugehen, hieß es.

"Es ist natürlich schade für Chiara, dass sie nach ihren starken Resultaten in Levi heute das Rennen nicht bestreiten konnte. Aber wir müssen uns an das halten, was die Behörden vorgeben, um das gesamte Team abzusichern", sagte Christian Mitter, sportlicher Leiter der ÖSV-Damen. "Dass sie das Training wieder aufnehmen kann, ist erfreulich. Damit kann sie sich optimal auf die nächsten Rennen vorbereiten."