Österreichs Platzierungen bzw. Medaillen im seit 2005 ausgetragenen Teambewerb bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften:

2005 in Bormio: Silber 2007 in Aare: Gold 2009 in Val d'Isere: witterungsbedingt kein Teambewerb 2011 in Garmisch-Partenkirchen: Silber 2013 in Schladming: Gold 2015 in Vail/Beaver Creek: Gold 2017 in St. Moritz: Rang fünf 2019 in Aare: Silber 2021 in Cortina d'Ampezzo: Rang fünf