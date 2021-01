Ski alpin: ÖSV-Damen in St. Anton auf Jagd nach Heimsieg

Nach starken Trainingsleistungen Ortlieb und Tippler mit viel Selbstvertrauen für Abfahrt - Freitag-Bestzeit an "Snowboarderin" Ledecka - Nussbaumer gibt Weltcup-Debüt - BILD

Österreichs Ski-Damen sind in St. Anton auf der Jagd nach dem ersten Abfahrts-Heimsieg seit vier Jahren. Auch im zweiten Training, in dem "Snowboarderin" Ester Ledecka am Freitag mit 1:25,49 Min. Bestzeit erzielte, kamen drei Fahrerinnen in die Top 8 und sechs in die Top 16. Beste war Lokalmatadorin Nina Ortlieb als Fünfte, Stephanie Venier wurde Siebente und Ricarda Haaser war als Achte die Schnellste der sieben ÖSV-Qualifikantinnen, die um vier Startplätze fuhren.

Auch Christine Scheyer wird am Samstag (11.45 Uhr, live ORF 1) bei der dritten Weltcup-Saisonabfahrt am Start sein. Die Vorarlbergerin hat 2017 in Zauchensee für den bisher letzten österreichischen Abfahrts-Heimsieg gesorgt und schaffte als 13. die Qualifikation klar. St. Anton erlebt nach zwei witterungsbedingten Absagen in den Jahren 2016 und 2019 das erste Weltcup-Wochenende seit acht Jahren (2013). Auf dem Programm stehen eine Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) und am Sonntag ein Super-G (11.30 Uhr, jeweils live ORF 1). Auf der perfekt präparierten Schranz-Piste vom Kapall wird eine Hundertstelschlacht erwartet.

Neben Haaser, Scheyer und Christina Ager schaffte überraschend auch die Vorarlbergerin Vanessa Nussbaumer die ÖSV-interne Qualifikation für die Abfahrt. Die 22-jährige Vorarlberger gibt damit am Samstag ihr Weltcup-Debüt.