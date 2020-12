Österreichs alpine Ski-Fahrer haben am Dienstag in der Europacup-Abfahrt in Santa Caterina einen Doppelsieg gefeiert. Der Tiroler Clemens Nocker holte sich 0,37 Sekunden vor dem Oberösterreicher Maximilian Lahnsteiner seinen Premierenerfolg auf Europacup-Ebene. "Ich bin voll happy. Heute hat wirklich alles gepasst", sagte Nocker. Am Montag war Lahnsteiner - ebenfalls in der Abfahrt - erstmals erfolgreich gewesen. Platz drei ging an den Schweden Olle Sundin (+0,55 Sek.).