Einen Tag nach ihrem dritten Platz beim Europacup-Rennen der alpinen Ski-Damen in Zinal hat Lisa Grill den zweiten Super-G in dem Schweizer Ort gewonnen. Die Salzburgerin setzte sich am Dienstag mit 0,34 Sekunden Vorsprung vor ihrer ÖSV-Kollegin Christina Ager durch. Den dritten Platz belegte die Schweizerin Rahel Kopp (+0,58 Sek.). Am Montag hatte die Schweiz dank Stephanie Jenal und Jasmina Suter einen Doppelsieg gefeiert.