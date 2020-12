Ski alpin: Positive Schneekontrolle für Damenrennen am Semmering

Die Weltcuprennen der alpinen Ski-Damen Ende Dezember am Semmering sind bestätigt. Die Schneekontrolle durch den FIS-Renndirektor Markus Mayr für den Riesentorlauf am 28. (10.00/13.00 Uhr) und Slalom am 29. Dezember (15.15/18.30, jeweils ORF 1) brachte ein positives Ergebnis.

"Die Schneesituation am Semmering ist mehr als ausreichend und damit steht ausgezeichneten Bedingungen nichts mehr im Wege. Das bewährte Team des WSV Semmering wird die nächsten Tage noch die finalen Arbeiten durchführen, um für den Damen-Weltcup alles bereit zu machen", wird Rupert Steger vom ÖSV-Eventmarketing in einer Aussendung zitiert.