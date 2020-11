Ski alpin: Positiver Coronatest in Levi im schwedischen Team

Am Anreisetag für den Alpinski-Weltcup der Damen in Levi hat es einen positiven Covid-19-Test eines Mitglieds aus dem schwedischen Team gegeben. Wie der Ski-Weltverband (FIS) mitteilte, wurde die Person umgehend isoliert und eine Kontaktperson unter Quarantäne gestellt. Die Task Force der FIS beschäftigt sich derzeit mit der Sachlage.

Das schwedische Team reiste nicht mit dem Charterflug aus Zürich nach Kittilä, mit dem das Gros des Weltcup-Trosses in einer Bubble unterwegs war. Am Wochenende sind in Levi zwei Damen-Slaloms angesetzt.