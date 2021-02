Ski alpin: Pressestimmen zum Parallelbewerb in Cortina

Einige internationale Pressestimmen zum umstrittenen WM-Parallelbewerb am Dienstag in Cortina d'Ampezzo:

Schweiz:

"Blick": "Zwei ungleiche Kurse, ein lächerliches Reglement und tobende Athleten: Dieser Dienstag geht als schwarzer Tag in die WM-Geschichtsbücher ein."

"Basler Zeitung": "Auch die Parallelrennen werden zur Peinlichkeit. Farce an der Ski-WM. Die Siegerin weiß in Cortina nichts von ihrem Glück, die Favoriten scheiden wegen schlechter Piste aus, und am Ende fluchen die Fahrerinnen und Fahrer: Die Premiere misslingt mächtig."

Deutschland:

"Süddeutsche Zeitung": "Die Premiere des Parallel-Einzels hatte nicht nur die Reize, sondern auch die Probleme des Formats noch einmal unters Brennglas gerückt, vor allem in der Endrunde offenbarte sich eine große Schwäche: Die Kurse, auf denen sich die Fahrer nebeneinander duellieren, sind nie ganz gleich."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Premiere mit Pannen. Bei Premieren läuft eben nicht immer alles rund. Bei dem Wettbewerb, der im Weltcup seit einigen Jahren ausgetragen wird, immer zwei gleich schnelle Kurse zu setzen, ist eine Herausforderung. Manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter. Bei den beiden am Dienstag, da waren sich alle Athleten und Athletinnen einig, ist es nicht gelungen."

Italien:

Dolomiten (Südtirol): "Bassino gewinnt die Parallel-Farce. Italienerin erlöst eine ganze Skination - Ungleicher Wettbewerb und umstrittene Regeln sorgen für großen Unmut."