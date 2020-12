Beim Herren-Skiweltcup am kommenden Wochenende in Val d'Isere ist das Programm aufgrund der Wetteraussichten geändert worden. Der Super-G wurde auf den Samstag vorgezogen, die an diesem Tag geplant gewesene Abfahrt wurde neu für Sonntag angesetzt. Rennbeginn ist jeweils 10.30 Uhr MEZ. Beide Rennen sind live in ORF 1 zu sehen.