Raphael Haaser hat am Mittwoch den ersten alpinen Ski-Europacup-Riesentorlauf in Hochgurgl gewonnen. Der 23-jährige Tiroler setzte sich mit 0,23 Sekunden Vorsprung auf den Deutschen Stefan Luitz durch und feierte damit seinen insgesamt dritten Europacup-Sieg. Bereits am Donnerstag folgt ein weiterer Europacup-Riesentorlauf in Hochgurgl.