Ski alpin: Raschner gewann Europacup-RTL vor Brennsteiner

Dominik Raschner hat am Samstag den Europacup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren in Berchtesgaden mit 0,37 Sekunden Vorsprung auf Stefan Brennsteiner gewonnen. Roland Leitinger landete bei der Formüberprüfung vor der WM in Cortina d'Ampezzo nur an 16. Stelle.