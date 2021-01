Die Skirennläufer Clemens Nocker, im Dezember Gewinner einer Europacup-Abfahrt in Santa Caterina, und Manuel Traninger haben sich bei den Europacuprennen in Orcieres (FRA) schwere Knieverletzungen zugezogen und fallen für die restliche Saison aus. Der 24-jährige Nocker riss sich im Abfahrtstraining das vordere Kreuzband im rechten Knie, der 22-jährige Traininger erlitt im Super-G die gleiche Verletzung. Beide werden am (heutigen) Freitag in Hochum operiert.