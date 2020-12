Ski alpin: Schmidhofer erfolgreich am Knie operiert

ÖSV vermeldet "komplexe Knieverletzung" bei Steirerin

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Zitat Schmidhofer ---------------------------------------------------------------------

Die schwer am Knie verletzte Skirennfahrerin Nicole Schmidhofer ist Verbandsangaben zufolge erfolgreich operiert worden. "Entgegen ersten Meldungen handelt es sich um eine komplexe Knieverletzung, die eine längere Pause erfordert als erwartet", teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) nach dem im AUVA Unfallkrankenhaus Graz vorgenommenen Eingriff mit. Zuletzt war von einem Riss des Kreuzbandes und des Seitenbandes im linken Knie der Steirerin die Rede.

Schmidhofer und ein behandelnder Arzt werden am Montag in einer Video-Pressekonferenz über den Verletzungsgrad und den aktuellen Gesundheitszustand informieren, teilte der ÖSV am Sonntagabend mit. Schmidhofer war am Freitag bei der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère gestürzt. Österreichs Speed-Team muss damit im WM-Winter eine seiner stärksten Fahrerinnen vorgeben.

Die Athletin dankte ihren Fans auf Instagram für die Genesungswünsche: "Der Blick geht nach vorne", schrieb die 31-Jährige. "Wer hätte gedacht, dass das erste Rennen der Saison auch das letzte sein würde?"