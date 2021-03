Ski-Rennläuferin Nicole Schmidhofer ist in Graz erneut an ihrem schwer verletzten linken Knie operiert worden. Es war bereits der dritte Eingriff des Ärzte-Trios Jürgen Mandl, Johann Steinböck und Günter Kohrgruber, laut dem Österreichischen Skiverband (ÖSV) ist dieser gut verlaufen. Die Steirerin hatte im Dezember in der Abfahrt von Val d'Isere bei einem Sturz einen komplizierten Verrenkungsbruch erlitten, bei dem sämtliche Bänder im Kniegelenk zerrissen wurden.