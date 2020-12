Ski alpin: Semmering mit Freude auf Weltcup - Auch ohne Fans

Panorama-Piste schon in Top-Zustand und 60 Zentimeter dick - 25 Jahre Weltcup ohne Fans und Partys - Steiner: "Werden trotzdem tolle TV-Bilder haben" - Dorfmeister: "Einzigartiges im Osten"

Beim 25-Jahre-Jubiläum ist der Semmering für den Weltcup bereit wie selten zuvor. Eineinhalb Wochen vor den beiden traditionellen Damen-Technikrennen am 28. und 29. Dezember sowie zwei Tage vor der FIS-Schneekontrolle meldete der "Zauberberg" am Freitag Top-Bedingungen. "Das Wichtigste haben wir", verwies OK-Chef Franz Steiner auf die über einen halben Meter dicke Schneeauflage auf der Rennpiste. Gefahren wird vor den Toren Wiens aber ohne Publikum und Rahmenprogramm.

Das ist natürlich der Corona-Pandemie geschuldet, soll aber auf die Rennen selbst keine Auswirkung haben. Auch wenn am Freitag zunächst unklar war, ob die Bergbahnen angesichts der bevorstehenden neuerlichen Lockdown-Verschärfungen wie erhofft ab 24. Dezember auch für den Publikumsskilauf eingeschaltet werden dürfen. "Natürlich hätten wir lieber Publikum auf den Pisten. Aber jeder ist betroffen, wir müssen flexibel bleiben", sagte Viktor Babushchak, Geschäftsführer der Panhans Holding Gruppe.

Dank kräftiger Investitionen der Holding hat man nun neue Pistengeräte, zusätzliche Schneekanonen und vor allem eine eigene Leitung für Tunnelwasser zur Verfügung, weshalb 80.000 Kubikmeter Wasser eingebracht wurden und die Panorama-Piste auf dem Hirschenkogel schon früh in sehr gutem Zustand ist. "Unsere Bohrer sind 60 Zentimeter lang und unser Rennleiter ist noch nie bis zur Wiese durchgekommen", beruhigte Steiner angesichts relativ hoher Temperaturen über Weihnachten.

Seit 1995 gibt es die Damen-Weltcuprennen auf der Passhöhe zwischen Niederösterreich und der Steiermark. "Semmering war immer ein Highlight. Von uns aus werden hier auch diesmal wieder die Besten der Welt runtersausen und es wird auch ohne Fans tolle TV-Bilder geben", sagte Steiner, der dem OK seit 25 Jahren vorsteht, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Bei seiner Crew hätten nie Zweifel bestanden, alle seien mit Feuereifer dabei. "Dass es kein Rahmenprogramm gibt, schmerzt natürlich. Aber das ist so, da geht es derzeit allen gleich", so Steiner.

2020 wären bei den stets gut besuchten Semmering-Rennen durchaus wieder Rekordzahlen möglich gewesen, weil vor allem wegen Petra Vlhova viele Besucher aus der Slowakei bzw. dem nahen Bratislava zu erwarten gewesen wären. Außerdem kehrt man nach dem Riesentorlauf diesmal wieder zum traditionellen Nachtslalom zurück, was dem Kampf Vlhovas gegen Mikaela Shiffrin und Co. zusätzliche Würze gibt.

"Am Renntag haben die Läuferinnen meist andere Sorgen als ob Fans da sind oder nicht", glaubt Michaela Dorfmeister. "Ob mit oder ohne Fans, für den Sieg gibt es immer 100 Punkte", verwies die Doppel-Olympiasiegerin aus Niederösterreich auf die Professionalität der Skirennläuferinnen. Dorfmeister weiß aber auch: "Vor allem bei engen Kesseln wie Schladming oder Semmering bekommt das Ganze schon einen besonderen Kick, wenn Fans am Streckenrand sind."

Dorfmeister sieht die Semmering-Rennen auch aus der Sicht einer Vizepräsidentin des Landesskiverbandes. "Gerade im Osten ist es etwas Einzigartiges, dass das stattfinden kann." Sie richtete wegen Corona-Einschränkungen deshalb einen dringenden Appell an die Familien, weil sie Sorge hat, dass dem Skisport ganze Jahrgänge verloren gehen könnten: "Gerade in diesen Zeiten heißt es Durchhaltevermögen zu zeigen und geduldig zu sein. Die Eltern sollen mit den Kindern dann Ski fahren, wenn es wieder möglich ist."

"Semmering ist ein Highlight in unserem Sportkalender", erklärte NÖ-Sportlandesrat Jochen Danninger. "Der Skiweltcup ist für uns von ganz besonderer Bedeutung. 2018 betrug der Werbewert des Events über zwei Millionen Euro." Danninger wird diesmal selbst als Pistenrutscher mithelfen. "Wenn man schon nicht zuschauen kann, dann muss man halt Hand anlegen."