Joshua Sturm hat dem Österreichischen Skiverband (ÖSV) die nächste Medaille bei der Junioren-WM in Bansko beschert. Der Tiroler holte am Freitag im Slalom die Bronzemedaille. "Vor allem nach den letzten zwei Tagen, nachdem der Zimmerkollege so abgeräumt hat, habe ich mir gedacht, heute muss ich nachziehen", spielte der 19-Jährige auf den Vorarlberger Lukas Feurstein an, der Gold im Riesentorlauf und Silber im Super-G gewonnen hatte. Slalom-Gold ging an Benjamin Ritchie (USA).