Der Schweizer Skirennläufer Mauro Caviezel hat sich am Sonntag in der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isere laut ersten Untersuchungen einen Bruch am linken Zeigefinger zugezogen. Der Sieger des Super-G am Vortag war bei einer Torfahne hängengeblieben und hatte diese samt Stange für ein paar Meter mitgezogen. "Ich setze alles daran, um in Gröden am Start zu stehen", sagte der 16. des Rennens.