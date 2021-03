Ski alpin: Super-G-Silber für Feurstein bei Junioren-WM in Bansko

Die Nachwuchs-WM der Alpin-Skifahrer in Bansko hat mit einer Silbermedaille für den ÖSV gut begonnen. Der Vorarlberger Lukas Feurstein (19) verpasste am Mittwoch den Sieg im Super-G nur um 0,04 Sekunden, Gold ging an den Italiener Giovanni Franzoni. Der drittplatzierte Schweizer Gael Zulauf lag nur eine Hundertstel hinter dem Österreicher.