Ski alpin: Weltcup-Wertungen 1 - Herren nach 1. Flachau-Slalom

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup vom Samstag -Nach dem Herren-Slalom in Flachau:

Gesamtwertung (nach 18 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 718 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560 3. Marco Odermatt (SUI) 501 4. Filip Zubcic (CRO) 462 5. Marco Schwarz (AUT) 386 6. Henrik Kristoffersen (NOR) 384 7. Loic Meillard (SUI) 378 8. Manuel Feller (AUT) 334 9. Mauro Caviezel (SUI) 307 Ryan Cochran-Siegle (USA) 307 11. Linus Straßer (GER) 280 12. Matthias Mayer (AUT) 264 13. Vincent Kriechmayr (AUT) 248 14. Ramon Zenhäusern (SUI) 209 15. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 208 weiter: 32. Michael Matt (AUT) 143 35. Adrian Pertl (AUT) 133 42. Max Franz (AUT) 110 47. Christian Hirschbühl (AUT) 98 49. Roland Leitinger (AUT) 95 50. Fabio Gstrein (AUT) 94 53. Otmar Striedinger (AUT) 88 54. Christian Walder (AUT) 80 66. Stefan Brennsteiner (AUT) 51 79. Dominik Raschner (AUT) 29 93. Hannes Reichelt (AUT) 19 98. Daniel Hemetsberger (AUT) 16 100. Marc Digruber (AUT) 15 107. Christian Borgnaes (AUT) 13 112. Magnus Walch (AUT) 10 115. Johannes Strolz (AUT) 9 117. Raphael Haaser (AUT) 8 128. Stefan Babinsky (AUT) 4 131. Christopher Neumayer (AUT) 3 135. Christoph Krenn (AUT) 2

Slalom Herren (5):

1. Manuel Feller (AUT) 310 2. Marco Schwarz (AUT) 309 3. Linus Straßer (GER) 278 4. Ramon Zenhäusern (SUI) 209 5. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 208 6. Clement Noel (FRA) 193 7. Henrik Kristoffersen (NOR) 179 8. Michael Matt (AUT) 142 9. David Ryding (GBR) 136 10. Alexis Pinturault (FRA) 120 11. Loic Meillard (SUI) 113 12. Tanguy Nef (SUI) 111 13. Alex Vinatzer (ITA) 110 14. Daniel Yule (SUI) 107 15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 105 weiter: 16. Fabio Gstrein (AUT) 82 17. Adrian Pertl (AUT) 72 19. Christian Hirschbühl (AUT) 66 34. Marc Digruber (AUT) 15 38. Johannes Strolz (AUT) 9

Mannschaft Herren (18):

1. Schweiz 2653 2. Österreich 2252 3. Norwegen 2104 4. Frankreich 1830 5. Deutschland 964 6. USA 787 7. Italien 731 8. Kroatien 508 9. Slowenien 413 10. Kanada 214 11. Großbritannien 136 12. Schweden 103 13. Russland 93 14. Slowakei 90 15. Bulgarien 15 16. Belgien 13 17. Niederlande 5 18. Finnland 4