Ski alpin: Weltcup-Wertungen 1 - Herren/Nach Super-G Bormio

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup nach den Rennen am Dienstag - nach Herren-Super-G in Bormio:

Gesamtwertung (nach 12 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 462 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 425 3. Marco Odermatt (SUI) 369 4. Henrik Kristoffersen (NOR) 312 5. Mauro Caviezel (SUI) 262 6. Filip Zubcic (CRO) 250 7. Ryan Cochran-Siegle (USA) 237 8. Loic Meillard (SUI) 209 9. Kjetil Jansrud (NOR) 201 10. Tommy Ford (USA) 174 11. Lucas Braathen (NOR) 168 Vincent Kriechmayr (AUT) 168 13. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 165 Alexander Schmid (GER) 165 15. Matthias Mayer (AUT) 164 weiter: 22. Manuel Feller (AUT) 130 23. Marco Schwarz (AUT) 126 35. Adrian Pertl (AUT) 93 37. Max Franz (AUT) 90 40. Otmar Striedinger (AUT) 81 41. Christian Walder (AUT) 80 50. Christian Hirschbühl (AUT) 54 56. Stefan Brennsteiner (AUT) 46 58. Fabio Gstrein (AUT) 44 61. Roland Leitinger (AUT) 39 66. Michael Matt (AUT) 32 70. Dominik Raschner (AUT) 29 80. Hannes Reichelt (AUT) 19 96. Magnus Walch (AUT) 10 99. Raphael Haaser (AUT) 8 103. Daniel Hemetsberger (AUT) 7 110. Stefan Babinsky (AUT) 4 116. Christoph Krenn (AUT) 2

Super-G Herren (3):

1. Mauro Caviezel (SUI) 225 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 172 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 141 4. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 140 5. Kjetil Jansrud (NOR) 140 6. Ryan Cochran-Siegle (USA) 132 7. Matthias Mayer (AUT) 100 8. Andreas Sander (GER) 88 9. Christian Walder (AUT) 80 10. Marco Odermatt (SUI) 78 11. Travis Ganong (USA) 72 12. Urs Kryenbühl (SUI) 67 13. Nils Allegre (FRA) 61 14. Alexis Pinturault (FRA) 58 15. Beat Feuz (SUI) 52 weiter: 19. Max Franz (AUT) 39 28. Hannes Reichelt (AUT) 19 39. Stefan Babinsky (AUT) 4 42. Christoph Krenn (AUT) 2 43. Raphael Haaser (AUT) 1

Mannschaft Herren (12):

1. Schweiz 1812 2. Norwegen 1664 3. Österreich 1226 4. Frankreich 1170 5. USA 648 6. Deutschland 642 7. Italien 486 8. Slowenien 354 9. Kroatien 250 10. Kanada 156 11. Slowakei 82 12. Schweden 68 13. Großbritannien 36 14. Russland 31 15. Belgien 13 16. Niederlande 5 17. Finnland 4