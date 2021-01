Ski alpin: Weltcup-Wertungen 1

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup nach den Rennen am Sonntag:

Herren nach der Abfahrt in Kitzbühel - Gesamtwertung (nach 21 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 778 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560 3. Marco Odermatt (SUI) 527 4. Marco Schwarz (AUT) 466 5. Filip Zubcic (CRO) 462 6. Loic Meillard (SUI) 428 7. Henrik Kristoffersen (NOR) 420 8. Matthias Mayer (AUT) 404 9. Beat Feuz (SUI) 378 10. Manuel Feller (AUT) 348 11. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 308 12. Mauro Caviezel (SUI) 307 Ryan Cochran-Siegle (USA) 307 14. Vincent Kriechmayr (AUT) 291 15. Linus Straßer (GER) 280 weiter: 28. Michael Matt (AUT) 169 39. Otmar Striedinger (AUT) 140 40. Adrian Pertl (AUT) 139 Fabio Gstrein (AUT) 139 43. Max Franz (AUT) 130 53. Christian Hirschbühl (AUT) 98 56. Roland Leitinger (AUT) 95 59. Christian Walder (AUT) 82 71. Stefan Brennsteiner (AUT) 51 75. Daniel Hemetsberger (AUT) 42 82. Hannes Reichelt (AUT) 35 87. Daniel Danklmaier (AUT) 30 88. Dominik Raschner (AUT) 29 91. Johannes Strolz (AUT) 27 108. Marc Digruber (AUT) 15 115. Christian Borgnaes (AUT) 13 117. Christopher Neumayer (AUT) 11 119. Magnus Walch (AUT) 10 124. Raphael Haaser (AUT) 8 134. Stefan Babinsky (AUT) 4 140. Christoph Krenn (AUT) 2

Abfahrt Herren (5):

1. Beat Feuz (SUI) 326 2. Matthias Mayer (AUT) 298 3. Johan Clarey (FRA) 217 4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 190 5. Dominik Paris (ITA) 188 6. Romed Baumann (GER) 156 7. Andreas Sander (GER) 148 8. Vincent Kriechmayr (AUT) 143 9. Otmar Striedinger (AUT) 140 10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 136 11. Urs Kryenbühl (SUI) 133 12. Matthieu Bailet (FRA) 116 13. Martin Cater (SLO) 111 14. Max Franz (AUT) 91 15. Carlo Janka (SUI) 90 weiter: 25. Daniel Hemetsberger (AUT) 42 28. Daniel Danklmaier (AUT) 30 38. Hannes Reichelt (AUT) 16 43. Christopher Neumayer (AUT) 11 49. Christian Walder (AUT) 2

Mannschaft Herren (21):

1. Schweiz 3088 2. Österreich 2778 3. Norwegen 2280 4. Frankreich 2206 5. Deutschland 1182 6. Italien 963 7. USA 859 8. Kroatien 508 9. Slowenien 426 10. Kanada 219 11. Großbritannien 158 12. Schweden 135 13. Russland 93 14. Slowakei 90 15. Bulgarien 31 16. Griechenland 24 17. Belgien 13 18. Niederlande 5 19. Finnland 4