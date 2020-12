Ski alpin: Weltcup-Wertungen 2 - Herren

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Herren nach dem Super-G am Freitag in Gröden:

Gesamtwertung (nach 7 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 290 2. Alexis Pinturault (FRA) 276 3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 235 4. Filip Zubcic (CRO) 208 5. Mauro Caviezel (SUI) 195 6. Henrik Kristoffersen (NOR) 156 7. Lucas Braathen (NOR) 155 8. Loic Meillard (SUI) 145 9. Zan Kranjec (SLO) 134 10. Tommy Ford (USA) 129 Alexander Schmid (GER) 129 12. Andreas Sander (GER) 113 13. Matthias Mayer (AUT) 112 14. Kjetil Jansrud (NOR) 111 15. Gino Caviezel (SUI) 107 weiter: 23. Otmar Striedinger (AUT) 80 Christian Walder (AUT) 80 29. Vincent Kriechmayr (AUT) 68 34. Adrian Pertl (AUT) 61 38. Max Franz (AUT) 54 42. Christian Hirschbühl (AUT) 32 44. Roland Leitinger (AUT) 30 46. Dominik Raschner (AUT) 29 48. Marco Schwarz (AUT) 27 54. Hannes Reichelt (AUT) 19 59. Stefan Brennsteiner (AUT) 14 63. Fabio Gstrein (AUT) 12 69. Magnus Walch (AUT) 10 95. Daniel Hemetsberger (AUT) 2 Christoph Krenn (AUT) 2 98. Raphael Haaser (AUT) 1 Michael Matt (AUT) 1

Super-G Herren (2):

1. Mauro Caviezel (SUI) 180 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 122 3. Kjetil Jansrud (NOR) 100 4. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 80 5. Christian Walder (AUT) 80 6. Andreas Sander (GER) 77 7. Matthias Mayer (AUT) 74 8. Vincent Kriechmayr (AUT) 61 9. Travis Ganong (USA) 56 10. Beat Feuz (SUI) 52 11. Nils Allegre (FRA) 49 12. Marco Odermatt (SUI) 49 13. Christof Innerhofer (ITA) 37 14. Dominik Paris (ITA) 37 15. Johan Clarey (FRA) 36 Alexis Pinturault (FRA) 36 weiter: 19. Max Franz (AUT) 32 23. Hannes Reichelt (AUT) 19 37. Christoph Krenn (AUT) 2 38. Raphael Haaser (AUT) 1

Mannschaft Herren (7):

1. Schweiz 1085 2. Norwegen 928 3. Frankreich 715 4. Österreich 634 5. Deutschland 399 6. USA 279 7. Slowenien 275 8. Italien 267 9. Kroatien 208 10. Kanada 126 11. Slowakei 78 12. Schweden 20 13. Belgien 13 14. Niederlande 5 15. Finnland 4 16. Russland 3

Nationencup (14):

1. Schweiz 1901 2. Österreich 1593 3. Norwegen 1256 4. Italien 1113 5. Frankreich 890 6. USA 803 7. Slowakei 503 8. Slowenien 484 9. Deutschland 473 10. Kanada 282 11. Kroatien 225 12. Schweden 202 13. Tschechien 99 14. Polen 63 15. Niederlande 53 16. Neuseeland 34 17. Großbritannien 23 18. Russland 17 19. Japan 14 20. Belgien 13 21. Finnland 8