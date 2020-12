Ski alpin: Weltcup-Wertungen 2 - Herren

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Herren nach dem Riesentorlauf am Sonntag in Alta Badia:

Gesamtwertung (nach 9 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 376 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 375 3. Marco Odermatt (SUI) 340 4. Filip Zubcic (CRO) 234 5. Mauro Caviezel (SUI) 217 6. Tommy Ford (USA) 174 7. Henrik Kristoffersen (NOR) 172 8. Lucas Braathen (NOR) 168 9. Alexander Schmid (GER) 165 10. Zan Kranjec (SLO) 163 11. Kjetil Jansrud (NOR) 161 12. Beat Feuz (SUI) 152 13. Loic Meillard (SUI) 145 14. Matthias Mayer (AUT) 138 15. Ryan Cochran-Siegle (USA) 137 weiter: 29. Vincent Kriechmayr (AUT) 88 30. Max Franz (AUT) 83 32. Otmar Striedinger (AUT) 81 33. Christian Walder (AUT) 80 40. Adrian Pertl (AUT) 61 44. Stefan Brennsteiner (AUT) 46 46. Roland Leitinger (AUT) 39 47. Marco Schwarz (AUT) 37 49. Christian Hirschbühl (AUT) 32 52. Dominik Raschner (AUT) 29 62. Hannes Reichelt (AUT) 19 71. Fabio Gstrein (AUT) 12 77. Magnus Walch (AUT) 10 82. Raphael Haaser (AUT) 8 85. Daniel Hemetsberger (AUT) 7 98. Christoph Krenn (AUT) 2 101. Michael Matt (AUT) 1

Riesentorlauf Herren (4):

1. Marco Odermatt (SUI) 290 2. Alexis Pinturault (FRA) 240 3. Filip Zubcic (CRO) 208 4. Tommy Ford (USA) 174 5. Zan Kranjec (SLO) 157 6. Lucas Braathen (NOR) 155 7. Loic Meillard (SUI) 145 8. Atle Lie McGrath (NOR) 120 9. Alexander Schmid (GER) 105 10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 104 11. Justin Murisier (SUI) 98 12. Henrik Kristoffersen (NOR) 92 13. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 85 14. Gino Caviezel (SUI) 82 15. Erik Read (CAN) 76 weiter: 21. Stefan Brennsteiner (AUT) 46 22. Marco Schwarz (AUT) 37 27. Roland Leitinger (AUT) 28 32. Adrian Pertl (AUT) 11 36. Magnus Walch (AUT) 10 39. Vincent Kriechmayr (AUT) 7 Raphael Haaser (AUT) 7 42. Matthias Mayer (AUT) 6

Mannschaft Herren (9):

1. Schweiz 1383 2. Norwegen 1250 3. Frankreich 899 4. Österreich 773 5. USA 532 6. Deutschland 504 7. Slowenien 324 8. Italien 310 9. Kroatien 234 10. Kanada 138 11. Slowakei 82 12. Schweden 20 13. Belgien 13 14. Russland 11 15. Niederlande 5 16. Finnland 4

Nationencup (18):

1. Schweiz 2569 2. Österreich 1880 3. Norwegen 1680 4. Italien 1495 5. USA 1170 6. Frankreich 1109 7. Deutschland 631 8. Slowenien 585 9. Slowakei 547 10. Kanada 332 11. Kroatien 251 12. Tschechien 235 13. Schweden 202 14. Polen 63 15. Niederlande 53 16. Neuseeland 44 17. Russland 33 18. Großbritannien 23 19. Japan 14 20. Belgien 13 21. Finnland 8