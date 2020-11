Ski alpin: Weltcup-Wertungen Damen

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Damen nach dem Slalom am Samstag in Levi:

Gesamtwertung (nach 2 Rennen):

1. Petra Vlhova (SVK) 160 2. Marta Bassino (ITA) 113 3. Michelle Gisin (SUI) 95 4. Federica Brignone (ITA) 80 Mikaela Shiffrin (USA) 80 6. Mina Fürst Holtmann (NOR) 63 7. Katharina Liensberger (AUT) 60 8. Wendy Holdener (SUI) 55 9. Katharina Truppe (AUT) 52 10. Sofia Goggia (ITA) 40 Meta Hrovat (SLO) 40 Laurence St-Germain (CAN) 40 13. Lara Gut-Behrami (SUI) 32 Chiara Mair (AUT) 32 15. Melanie Meillard (SUI) 29 Tessa Worley (FRA) 29 weiter: 17. Katharina Huber (AUT) 26 29. Stephanie Brunner (AUT) 14 32. Magdalena Egger (AUT) 12 Ramona Siebenhofer (AUT) 12 41. Franziska Gritsch (AUT) 7

Slalom (1):

1. Petra Vlhova (SVK) 100 2. Mikaela Shiffrin (USA) 80 3. Katharina Liensberger (AUT) 60 4. Wendy Holdener (SUI) 50 5. Michelle Gisin (SUI) 45 6. Laurence St-Germain (CAN) 40 7. Katharina Truppe (AUT) 36 8. Chiara Mair (AUT) 32 9. Melanie Meillard (SUI) 29 10. Katharina Huber (AUT) 26 11. Irene Curtoni (ITA) 24 12. Martina Dubovska (CZE) 22 13. Thea Louise Stjernesund (NOR) 20 14. Mina Fürst Holtmann (NOR) 18 15. Erin Mielzynski (CAN) 16 weiter: 19. Magdalena Egger (AUT) 12

Mannschaft Damen (2):

1. Italien 270 2. Schweiz 244 3. Österreich 215 4. Slowakei 160 5. USA 122 6. Norwegen 110 7. Slowenien 68 Kanada 68 9. Frankreich 54 10. Tschechien 33 11. Deutschland 29 12. Neuseeland 22 13. Schweden 18 14. Russland 13 15. Großbritannien 4 Kroatien 4

Nationencup (3):

1. Schweiz 464 2. Italien 334 3. Norwegen 287 4. Österreich 242 5. Slowakei 163 6. Frankreich 153 7. USA 135 8. Slowenien 104 9. Kanada 80 10. Deutschland 63 11. Tschechien 33 12. Kroatien 26 13. Neuseeland 22 14. Schweden 18 15. Russland 13 Belgien 13 17. Großbritannien 4