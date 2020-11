Ski alpin: Weltcup-Wertungen Damen

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Damen nach dem Parallel-Bewerb am Donnerstag in Lech:

Gesamtwertung (nach 4 Rennen):

1. Petra Vlhova (SVK) 360 2. Michelle Gisin (SUI) 175 3. Marta Bassino (ITA) 158 4. Katharina Liensberger (AUT) 135 5. Mikaela Shiffrin (USA) 125 6. Federica Brignone (ITA) 123 7. Wendy Holdener (SUI) 116 8. Paula Moltzan (USA) 114 9. Katharina Truppe (AUT) 108 10. Lara Gut-Behrami (SUI) 92 11. Mina Fürst Holtmann (NOR) 85 12. Thea Louise Stjernesund (NOR) 76 13. Laurence St-Germain (CAN) 72 14. Sara Hector (SWE) 68 15. Franziska Gritsch (AUT) 65 weiter: 16. Chiara Mair (AUT) 56 20. Katharina Huber (AUT) 44 28. Elisa Mörzinger (AUT) 32 40. Ramona Siebenhofer (AUT) 15 41. Stephanie Brunner (AUT) 14 43. Magdalena Egger (AUT) 12 44. Bernadette Schild (AUT) 11 48. Katharina Gallhuber (AUT) 9 65. Ricarda Haaser (AUT) 1

Parallel Damen (1):

1. Petra Vlhova (SVK) 100 2. Paula Moltzan (USA) 80 3. Lara Gut-Behrami (SUI) 60 4. Sara Hector (SWE) 50 5. Marta Bassino (ITA) 45 6. Thea Louise Stjernesund (NOR) 40 7. Federica Brignone (ITA) 36 8. Elisa Mörzinger (AUT) 32 9. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 29 10. Adriana Jelinkova (NED) 26 11. Tina Robnik (SLO) 24 12. Coralie Frasse Sombet (FRA) 22 13. Katharina Truppe (AUT) 20 14. Franziska Gritsch (AUT) 18 15. Kristin Lysdahl (NOR) 16 weiter: 16. Katharina Liensberger (AUT) 15 28. Ramona Siebenhofer (AUT) 3 30. Ricarda Haaser (AUT) 1

Mannschaft Damen (4):

1. Österreich 502 2. Schweiz 465 3. Italien 394 4. Slowakei 360 5. USA 267 6. Norwegen 231 7. Kanada 123 8. Slowenien 117 9. Frankreich 84 10. Schweden 68 11. Tschechien 59 12. Deutschland 50 13. Neuseeland 34 14. Polen 29 15. Niederlande 26 16. Großbritannien 23 17. Kroatien 17 18. Russland 13 19. Japan 5 20. Finnland 4

Nationencup (5):

1. Schweiz 685 2. Österreich 529 3. Italien 458 4. Norwegen 408 5. Slowakei 363 6. USA 280 7. Frankreich 183 8. Slowenien 153 9. Kanada 135 10. Deutschland 84 11. Schweden 68 12. Tschechien 59 13. Kroatien 39 14. Neuseeland 34 15. Polen 29 16. Niederlande 26 17. Großbritannien 23 18. Russland 13 Belgien 13 20. Japan 5 21. Finnland 4