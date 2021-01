Ski alpin: Weltcup-Wertungen Damen

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Damen nach dem Slalom am Dienstag in Flachau:

Gesamtwertung (nach 14 Rennen):

1. Petra Vlhova (SVK) 699 2. Michelle Gisin (SUI) 575 3. Mikaela Shiffrin (USA) 485 4. Katharina Liensberger (AUT) 460 5. Marta Bassino (ITA) 423 6. Sofia Goggia (ITA) 402 7. Lara Gut-Behrami (SUI) 390 8. Federica Brignone (ITA) 384 9. Corinne Suter (SUI) 371 10. Wendy Holdener (SUI) 300 11. Ester Ledecka (CZE) 277 12. Katharina Truppe (AUT) 220 13. Sara Hector (SWE) 212 14. Tamara Tippler (AUT) 195 15. Breezy Johnson (USA) 180 weiter: 19. Chiara Mair (AUT) 143 27. Ramona Siebenhofer (AUT) 102 28. Ricarda Haaser (AUT) 97 29. Franziska Gritsch (AUT) 96 32. Katharina Huber (AUT) 92 34. Stephanie Brunner (AUT) 90 36. Stephanie Venier (AUT) 84 40. Nina Ortlieb (AUT) 74 51. Ariane Rädler (AUT) 48 54. Elisa Mörzinger (AUT) 45 57. Mirjam Puchner (AUT) 42 60. Katharina Gallhuber (AUT) 38 68. Rosina Schneeberger (AUT) 26 85. Christine Scheyer (AUT) 13 88. Magdalena Egger (AUT) 12 90. Bernadette Schild (AUT) 11 97. Christina Ager (AUT) 6 102. Eva-Maria Brem (AUT) 3 107. Sabrina Maier (AUT) 2

Slalom Damen (5):

1. Petra Vlhova (SVK) 400 2. Katharina Liensberger (AUT) 360 3. Mikaela Shiffrin (USA) 335 4. Michelle Gisin (SUI) 330 5. Wendy Holdener (SUI) 245 6. Chiara Mair (AUT) 143 7. Katharina Truppe (AUT) 138 8. Laurence St-Germain (CAN) 126 9. Kristin Lysdahl (NOR) 111 10. Lena Dürr (GER) 100 11. Erin Mielzynski (CAN) 94 12. Katharina Huber (AUT) 92 13. Martina Dubovska (CZE) 85 14. Irene Curtoni (ITA) 78 15. Mina Fürst Holtmann (NOR) 73 weiter: 22. Franziska Gritsch (AUT) 40 24. Katharina Gallhuber (AUT) 38 36. Magdalena Egger (AUT) 12 38. Bernadette Schild (AUT) 11

Mannschaft Damen (14):

1. Schweiz 1978 2. Österreich 1899 3. Italien 1645 4. USA 1015 5. Slowakei 699 6. Norwegen 698 7. Tschechien 362 8. Slowenien 345 9. Kanada 312 10. Schweden 275 11. Frankreich 264 12. Deutschland 255 13. Polen 67 14. Niederlande 48 15. Japan 46 16. Neuseeland 44 17. Russland 35 18. Kroatien 27 19. Großbritannien 23 20. Finnland 4

Nationencup (31):

1. Schweiz 4499 2. Österreich 3918 3. Norwegen 2731 4. Italien 2364 5. Frankreich 1965 6. USA 1802 7. Deutschland 1160 8. Slowakei 789 9. Slowenien 744 10. Kroatien 528 11. Kanada 522 12. Schweden 378 13. Tschechien 362 14. Russland 128 15. Großbritannien 123 16. Polen 67 17. Niederlande 53 18. Japan 46 19. Neuseeland 44 20. Belgien 13 21. Finnland 8