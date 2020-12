Ski alpin: Weltcup-Wertungen Herren - Pinturault Gesamtführender

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Herren nach dem Riesentorlauf am Samstag in Santa Caterina:

Gesamtwertung (nach 3 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 195 2. Filip Zubcic (CRO) 148 3. Marco Odermatt (SUI) 140 4. Lucas Braathen (NOR) 135 5. Henrik Kristoffersen (NOR) 134 6. Zan Kranjec (SLO) 122 7. Gino Caviezel (SUI) 100 Alexander Schmid (GER) 100 9. Loic Meillard (SUI) 95 10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 64 11. Mathieu Faivre (FRA) 63 12. Adrian Pertl (AUT) 61 13. Semyel Bissig (SUI) 60 Erik Read (CAN) 60 15. Stefan Luitz (GER) 54 weiter: 21. Christian Hirschbühl (AUT) 32 25. Dominik Raschner (AUT) 29 28. Marco Schwarz (AUT) 18 29. Roland Leitinger (AUT) 16 31. Stefan Brennsteiner (AUT) 14 34. Fabio Gstrein (AUT) 12 41. Vincent Kriechmayr (AUT) 7 44. Matthias Mayer (AUT) 6 51. Michael Matt (AUT) 1

Riesentorlauf Herren (2):

1. Marco Odermatt (SUI) 140 2. Lucas Braathen (NOR) 122 Filip Zubcic (CRO) 122 4. Zan Kranjec (SLO) 116 5. Loic Meillard (SUI) 95 Alexis Pinturault (FRA) 95 7. Gino Caviezel (SUI) 60 8. Henrik Kristoffersen (NOR) 54 9. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 54 10. Tommy Ford (USA) 49 11. Alexander Schmid (GER) 40 12. Adam Zampa (SVK) 39 13. Erik Read (CAN) 38 14. Mathieu Faivre (FRA) 37 15. Luca de Aliprandini (ITA) 34 weiter: 21. Marco Schwarz (AUT) 18 25. Stefan Brennsteiner (AUT) 14 29. Adrian Pertl (AUT) 11 33. Vincent Kriechmayr (AUT) 7 35. Matthias Mayer (AUT) 6 36. Roland Leitinger (AUT) 5

Mannschaft Herren (3):

1. Schweiz 441 2. Norwegen 431 3. Frankreich 336 4. Österreich 196 5. Deutschland 165 6. Kroatien 148 7. Slowenien 136 8. Italien 82 9. Kanada 76 10. USA 65 11. Slowakei 46 12. Schweden 15 13. Belgien 13 14. Finnland 4 15. Russland 3

Nationencup (7):

1. Schweiz 906 2. Österreich 698 3. Norwegen 662 4. Italien 476 5. Frankreich 420 6. Slowakei 406 7. USA 332 8. Slowenien 253 9. Deutschland 215 10. Kanada 199 11. Kroatien 165 12. Schweden 83 13. Tschechien 59 14. Neuseeland 34 15. Polen 29 16. Niederlande 26 17. Großbritannien 23 18. Russland 16 19. Belgien 13 20. Finnland 8 21. Japan 5