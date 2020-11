Ski alpin: Weltcup-Wertungen Herren

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Herren nach dem Parallel-Bewerb am Freitag in Lech:

Gesamtwertung (nach zwei Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 150 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 125 3. Lucas Braathen (NOR) 113 4. Gino Caviezel (SUI) 100 5. Marco Odermatt (SUI) 80 6. Alexander Schmid (GER) 76 7. Stefan Luitz (GER) 54 8. Adrian Pertl (AUT) 50 9. Filip Zubcic (CRO) 48 10. Semyel Bissig (SUI) 45 . Loic Meillard (SUI) 45 . Thibaut Favrot (FRA) 45 13. Zan Kranjec (SLO) 42 . Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 42 15. Erik Read (CAN) 34 weiter: 16. Christian Hirschbühl (AUT) 32 18. Dominik Raschner (AUT) 29 26. Stefan Brennsteiner (AUT) 14 29. Fabio Gstrein (AUT) 12 30. Roland Leitinger (AUT) 11 37. Vincent Kriechmayr (AUT) 7 39. Matthias Mayer (AUT) 6 46. Michael Matt (AUT) 1

Parallel Herren (1):

1. Alexis Pinturault (FRA) 100 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 80 3. Alexander Schmid (GER) 60 4. Adrian Pertl (AUT) 50 5. Semyel Bissig (SUI) 45 6. Gino Caviezel (SUI) 40 7. Stefan Luitz (GER) 36 8. Christian Hirschbühl (AUT) 32 9. Dominik Raschner (AUT) 29 10. Filip Zubcic (CRO) 26 . Mathieu Faivre (FRA) 26 12. Erik Read (CAN) 22 13. Timon Haugan (NOR) 20 14. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 18 15. Thibaut Favrot (FRA) 16 weiter: 19. Fabio Gstrein (AUT) 12 20. Roland Leitinger (AUT) 11 30. Michael Matt (AUT) 1

Mannschaft Herren (2):

1. Norwegen 333 2. Schweiz 310 3. Frankreich 245 4. Österreich 162 5. Deutschland 141 6. Italien 64 7. Slowenien 56 8. Kroatien 48 9. Kanada 37 10. Schweden 15 11. USA 13 Belgien 13 13. Slowakei 3

Nationencup (6):

1. Schweiz 775 2. Österreich 664 3. Norwegen 564 4. Italien 458 5. Slowakei 363 6. Frankreich 329 7. USA 280 8. Deutschland 191 9. Slowenien 173 10. Kanada 160 11. Schweden 83 12. Kroatien 65