Ski: Cater-Sensationssieg in Abfahrt von Val d'Isere bahnt sich an

Striedinger Zweiter

Der Slowene Martin Cater führt mit Startnummer 41 sensationell die Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Herren in Val d'Isere an. Der 27-Jährige liegt bei seinem mutmaßlichen Premierensieg vor dem Kärntner Otmar Striedinger (+0,22 Sek.) und dem Schweizer Urs Kryenbühl (+0,27 Sek.), was ein Überraschungspodest ergibt.

Es stehen noch 15 Läufer am Start, darunter der im Training so schnell gewesene Daniel Hemetsberger, der nach einem Sturz vor ihm abgewinkt wurde und nochmals fahren darf.

Nach dem Super-G und dem Schweizer Mauro Caviezel wird es zum Auftakt der Speedrennen also auch in der Abfahrt einen Premierensieger gegeben. Nach den Schneefällen der vergangenen Tage war die Piste verhältnismäßig gut präpariert und wurde im Verlauf des Rennens und mit Sonneneinstrahlung schneller, die Region Savoyen präsentierte sich bei Traumwetter.

Matthias Mayer lag an achter Stelle, Max Franz an Zwölfter.