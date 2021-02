Ski Cross: ÖSV-Doppelsieg in Reiteralm-Qualifikation

Nach den Snowboardern haben auch die österreichischen Ski-Crosser in der Qualifikation für den Heimweltcup auf der Reiteralm einen starken Eindruck hinterlassen. Johannes Rohrweck fuhr am Mittwoch knapp vor Robert Winkler Bestzeit. Während auch noch Daniel Traxler und Johannes Aujevsky ins Spitzenfeld kamen, schied der Schweizer Weltmeister Alex Fiva überraschend aus. Bei den Frauen landeten Katrin Ofner (6.) und Tatjana Meklau (9.) in den Top Ten.

Am Donnerstag steht die Boardercross-Entscheidung mit dem in der Quali vierplatzierten Vizeweltmeister Alessandro Hämmerle auf dem Programm. Die Ski-Crosser sind am Freitag wieder an der Reihe.