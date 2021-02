Ski Cross: ÖSV-Quintett hofft in Idre auf WM-Medaillen

ÖSV-Ski-Crosser wollen für Sotschi aufrüsten Bei der olympischen Premiere des Ski Cross eine Silbermedaille (Andreas Matt) und einen vierten Platz (Karin Huttary) nach Hause mitzunehmen, das lässt den ÖSV positiv bilanzieren. Doch will man auch bei den nächsten Winterspielen 2014 in Sotschi wieder vorne mit dabei sein, muss einiges passieren, so zum Beispiel der Aufbau einer Europacup-Mannschaft und das Vergrößern des Betreuerstabes.