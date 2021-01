Die österreichischen Ski Crosser haben im ersten von drei Weltcup-Rennen im schwedischen Idre Fjäll keine Spitzenplätze erreicht. Nur Katrin Ofner und Johannes Aujeski schafften am Mittwoch den Einzug ins Viertelfinale, in dem aber für beide Endstation war. Die weiteren Bewerbe stehen nach zwei Qualifikationstagen am Samstag und Sonntag auf dem Programm. Die Siege im ersten Rennen sicherten sich Fanny Smith (SUI) und Bastien Midol (FRA).