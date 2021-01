Ski Cross: Ofner beim Weltcup in Idre Fünfte - Rohrweck 6.

Smith nach 27. Sieg Rekordhalterin

Katrin Ofner hat nach Rang vier beim Ski-Cross-Weltcup in Idre am Sonntag einen fünften Platz nachgelegt. Die 30-jährige Steirerin gewann in Schweden das kleine Finale. Die Schweizerin Fanny Smith ist nach ihrem 27. Sieg nun Weltcup-Rekordhalterin, bei den Männern gewann wie am Samstag der Kanadier Reece Howden. Der Oberösterreicher Johannes Rohrweck stellte mit Platz sechs sein bestes Saison-Ergebnis ein. In drei Wochen finden am selben Ort die Weltmeisterschaften statt.