Ski Cross: Ofner beim Weltcup in Idre Vierte - Siebenhofer Achter

Siege an Französin Baron und an Kanadier Howden

Die Steirerin Katrin Ofner hat am Samstag beim Ski-Cross-Weltcup in Idre in Schweden Finalrang vier erreicht. Am 21. Dezember hatte die 30-Jährige in Val Thorens ihren Premierensieg im Weltcup erreicht, diesmal war die Konkurrenz um die Podestplätze für sie zu stark. Es gewann die Französin Alizee Baron vor ihrer Landsfrau Marielle Berger Sabbatel und der Schweizerin Fanny Smith. Bei den Herren wurde der Steirer Sandro Siebenhofer Achter, es siegte der Kanadier Reece Howden.

Für Sonntag (13.00 Uhr, live ORF Sport +) ist ein weiterer Bewerb angesetzt.