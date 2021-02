Ski Cross: Ofner/Winkler bei Weltcup-Mixedpremiere nur Neunte

Katrin Ofner und Robert Winkler sind bei der Premiere des Mixed-Teambewerbs im Ski-Cross-Weltcup am Sonntag in Bakuriani in Georgien nicht über Rang neun hinausgekommen. Das steirische Duo schied im Viertelfinale aus. Der Sieg ging an die Schweiz mit Fanny Smith und Jonas Lenherr. Die nächste Weltcupstation ist am 13. März Miass in Russland.