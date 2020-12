Der Weltcup der Ski Crosser in Val Thorens ist wegen zu starker Windböen für Samstag abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter mit. Am Sonntag (12.00 Uhr, live ORF Sport +) ist in den französischen Alpen noch ein zweiter Weltcup der Damen und Herren geplant. Beim Saisonauftakt in Arosa ist Robert Winkler als bester Österreicher Sechster und Achter geworden.