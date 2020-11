Ski Cross: Weltcup im Montafon auf Jänner verschoben

Wegen Schneemangels -Auch Snowboardcross betroffen - Neuer Versuch am 15./16. Jänner

Die für Anfang Dezember geplanten Ski-Cross- und Snowboard-Cross-Bewerbe im Montafon sind auf Jänner verschoben worden. Als Grund nannten die Veranstalter am Mittwoch die aktuelle Schneelage sowie die Wettervorhersage für die nächsten Tage. Die Bewerbe sollen nun am 15. und 16. Jänner 2021 ausgetragen werden.

Die Verschiebung sei in gemeinsamer Abstimmung mit dem Österreichischen Skiverband und der FIS beschlossen worden, hieß es. Die Skicross-Wettbewerbe hätten am 9. und 11. Dezember gefahren werden sollen, jene der Snowboard-Crosser am 10. und 12. Dezember.

"Die sehr großen notwendigen Schneemengen für den Kursbau des Weltcups Montafon sind derzeit nicht zu garantieren", sagte OK-Präsident Peter Marko. Da die Veranstaltung für die Region äußerst wichtig sei, "freuen wir uns gleichzeitig auf den neuen Termin, damit im Winter 2020/21 der Weltcup im Montafon stattfinden kann", so Marko.