Ski Cross: Weltcup-Start mit je zwei Rennen in Arosa und Val Thorens

Noch keine Vergleiche mit Konkurrenz - Sprint-Format gefällt Kappacher

Mit vier Weltcuprennen Rennen innerhalb von sechs Tagen für jeweils Damen und Herren geht es verspätet nun auch für die Ski Crosser im Weltcup los. Dienstag und Mittwoch sind in Arosa Sprints angesetzt, am Samstag und Sonntag folgen Einzelbewerbe in Val Thorens. Österreich ist durch Katrin Ofner sowie von Adam Kappacher und Daniel Traxler angeführt vertreten. Der für Anfang Dezember geplant gewesene Weltcup im Montafon findet erst Mitte Jänner statt.

Der Schwerpunkt zuletzt wurde auf Starttraining auf der Reiteralm gelegt, wie ÖSV-Headcoach Lukas Inselsbacher erklärte. Der Vergleich mit der Konkurrenz fehlt heuer noch. "Daher ist es noch schwerer abzuschätzen, wo wir derzeit stehen. Wir sind nach rund 50 Schneetagen in der Vorbereitung gut gerüstet."

Ofner geht mit den Zielen "Weltcupsieg und eine Medaille bei einem Großereignis" in die Saison. Sie ist derzeit Einzelkämpferin, da Andrea Limbacher nach ihrem bereits fünften Kreuzbandriss noch rekonvaleszent ist. Kappacher hat gute Erinnerungen an Arosa, wo er im Vorjahr Vierter war. "Ein Sprint wie in Arosa hat seine eigenen Gesetze, aber ich komme mit diesem Format gut zurecht", sagte der Zwölfte und damit bestplatzierte Österreicher in der Vorsaison im Gesamtweltcup. Los geht es am Montag ab 19.45 Uhr mit der Qualifikation.