Ski Cross: Winkler startete als Sechster in Arosa in die Saison

Robert Winkler ist in Arosa mit einem sechsten Platz in den Weltcup der Ski Crosser gestartet. Im kleinen Finale musste sich der 29-Jährige am Dienstagabend in der Flutlicht-Sprintveranstaltung nur dem Kanadier Reece Howden geschlagen geben. Der Sieg in der Schweiz ging an den Schweden David Mobärg, der sich vor den Schweizern Alex Fiva, Joos Berry und Jonas Lenherr durchsetzte. Bei den Frauen siegte die Schwedin Alexandra Edebo vor der Schweizerin Fanny Smith.

Die einzige ÖSV-Vertreterin, Katrin Ofner, scheiterte im Achtelfinale (31.). Bei den Männern war für Johannes Aujesky im Viertelfinale Endstation, er kam damit auf Rang elf. Daniel Traxler wurde 19., Adam Kappacher 22.